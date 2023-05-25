В Мосгорсуд поступило дело Навального о создании экстремистского сообщества

Дату слушаний еще не назначили

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении Алексея Навального о создании экстремистского сообщества поступило для рассмотрения в Мосгорсуд. Об этом ТАСС в четверг сообщили в суде.

"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Навального А. А. и Холодного Д. Дата слушаний пока не назначена", - сказал собеседник агентства.

Согласно карточке дела, Навальный обвиняется по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем). Помимо этого, он обвиняется еще по шести статьям УК - финансирование экстремистской деятельности, публичные призывы к экстремистской деятельности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитация нацизма). Фигурантом дела также является бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный.

Уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества было возбуждено в отношении Навального, Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), Ивана Жданова (признан в РФ иноагентом), а по факту участия в экстремистском сообществе - в отношении Любови Соболь (признана в РФ иноагентом), Георгия Албурова (признан в РФ иноагентом) и других лиц. Большая часть фигурантов дела находятся за пределами РФ.

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) "создал экстремистское сообщество и руководил им" для осуществления экстремистской деятельности, которая направлена на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыва общественной безопасности и государственной целостности. В этот период к преступной деятельности Навального присоединились Жданов и Волков. В СК отметили, что для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторы учредили восемь некоммерческих организаций - фондов и коммерческие организации, которые являлись структурными подразделениями сообщества.