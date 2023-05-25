В Кировской области возбудили дело по факту обмана вкладчиков кооператива "Инвест Центр"

По информации СМИ, сумма нанесенного потерпевшим ущерба может достигать 1 млрд рублей

КИРОВ, 25 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве возбудили по факту обмана вкладчиков кредитного потребительского кооператива "Инвест Центр", сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

"В производстве следственных органов регионального управления МВД находится уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту обмана и завладения денежными средствами вкладчиков КПК "Инвест Центр". Сумма причиненного материального ущерба гражданам устанавливается. По сообщениям СМИ, общая сумма может достигать 1 млрд рублей. Прокуратура Кировской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.