Суд Москвы арестовал мужчину за поджог релейных шкафов на железной дороге в Лефортово

На движение поездов это происшествие не повлияло

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 22-летнего безработного Владимира Нуждина, который поджег два релейных шкафа на участке железнодорожного пути "Электрозаводская - Сортировочная" в столичном Лефортово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Нуждину В. В., обвиняемому по ч. 1 ст. 267 УК РФ (разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца", - сообщили в пресс-службе. В случае признания виновным Нуждину грозит до одного года лишения свободы.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, после задержания Нуждин признался, что вступил в переписку в Telegram с неизвестными, которые пообещали ему 15 тыс. руб. за поджог на железной дороге.

Обвиняемый поджег два релейных шкафа - один для управления светофорами, другой - для хозяйственных нужд. На движение поездов это происшествие не повлияло.