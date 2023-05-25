В Ставрополе утроили силы и средства для ликвидации последствий ливня

От местных жителей поступило более 200 заявок

СТАВРОПОЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. В Ставрополе втрое увеличили число специалистов и спецтехники для ликвидации последствий сильного ливня, прошедшего в городе со вторника на среду, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"По поручению главы города Ивана Ульянченко, количество специалистов, задействованных в ликвидации последствий стихии, увеличили. Сейчас работают 222 человека и 99 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее в работах задействовали 87 человек и 31 единицу техники. Таким образом, на сегодняшний день к ликвидации последствий стихии привлекли в три раза больше сил и средств. По данным мэрии, от горожан поступило 214 заявок, которые преимущественно касаются подтоплений домов и дворов, а также падения деревьев.

Сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром начался в Ставрополе в ночь на 25 мая. В городе за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков. В социальных сетях жители города сообщали о подтоплении проезжей части дорог, дворов, падении деревьев. Ставрополь расположен на холмах Ставропольской возвышенности. Во время сильных дождей наиболее сложная ситуация складывается в нижней части муниципалитета.

Ранее на Ставрополье объявили штормовое предупреждение, власти региона ввели режим повышенной готовности. По прогнозу Ставропольского центра по гидрометеорологии, непогода в регионе ожидается до окончания рабочей недели. Местами в регионе возможны сильные дожди с грозами, град, усиление ветра до 20-23 м/с.