В Подмосковье арестовали директора фирмы, четверо рабочих которой погибли в коллекторе

Ранее директора задержали по подозрению в нарушении требований охраны труда

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал гендиректора фирмы, четверо работников которой насмерть отравились угарным газом при откачке воды из коллектора в Мытищах. Об этом в четверг сообщили в ГСУ СК по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области генеральному директору фирмы, выполняющей работы по техническому и аварийному обслуживанию общего имущества многоквартирных домов, обвиняемому в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть четырех рабочих (ч. 3 ст. 143 УК РФ), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

22 мая в коллекторе около многоквартирного дома на улице Борисовка в Мытищах были найдены тела четырех рабочих, осуществлявших откачку воды из коллектора. По предварительной информации, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия индивидуальных средств защиты, необходимых при осуществлении работ. По подозрению в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть четырех рабочих, задержан генеральный директор фирмы, которая выполняла работы по техническому и аварийному обслуживанию общего имущества многоквартирных домов.