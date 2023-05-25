25 мая, 13:49

Военный суд в Ростове-на-Дону 6 июня рассмотрит первое уголовное дело участников "Азова"

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Фигурантами дела являются 24 человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Южный окружной военный суд 6 июня рассмотрит по существу уголовное дело, фигурантами которого являются 24 участника националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом журналистам сообщили в суде.

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"Судебное заседание состоится 6 июня в 12:00 мск", - говорится в сообщении.

Всем участникам нацбатальона изменили инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики на статьи УК РФ, следует из опубликованных материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно данным прокуратуры Донецкой Народной Республики, которая занималась расследованием уголовных дел (на тот момент орган объединял в себе функции СК и прокуратуры - прим. ТАСС), каждый из 24 азовцев обвинялся в совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Донецкой Народной Республике, семерым были также предъявлены обвинения в организации деятельности "Азова", еще 17 - в участии в деятельности "Азова". 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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