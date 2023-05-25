Суд перевел под домашний арест главу фракции "Единая Россия" в гордуме Воронежа

Мера пресечения будет действовать до 29 июля включительно

ВОРОНЕЖ, 25 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд изменил депутату городской думы Воронежа и руководителю фракции "Единая Россия" в городском парламенте Роману Жогову нахождение под стражей на домашний арест до 29 июля, сообщил ТАСС в четверг представитель суда Максим Рощупкин.

"Ленинский районный суд города Воронежа удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения обвиняемому Жогову Р. В. с заключения под стражей на домашний арест с 25 мая 2023 года по 29 июля 2023-го", - сообщил он.

Жогов был арестован 2 декабря 2022 года по возбужденному в отношении него уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем Ленинский районный суд Воронежа трижды продлевал ему срок содержания под стражей, последний раз - до 29 мая 2023 года включительно.

По версии следствия, Жогов совершил мошенничество путем получения денег от бывшего первого заместителя председателя Воронежской гордумы Александра Провоторова, на предприятие которого - Воронежский опытно-механический завод - фиктивно трудоустроили супругу Жогова под предлогом финансирования партии "Единая Россия". По размещенной на сайте Ленинского районного суда информации, с 11 ноября 2010 года по 27 мая 2020-го Жогов и его супруга незаконно получили от Провоторова более 2,3 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Жогов является заместителем секретаря воронежского регионального отделения партии "Единая Россия", членом президиума регионального политического совета, руководителем фракции партии "Единая Россия" в Воронежской городской думе. После возбуждения дела его членство в партии было приостановлено.