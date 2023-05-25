В Вологде сотрудник Росгвардии избил подростка

Назначена судебно-медицинская экспертиза

ТАСС, 25 мая. Следственное управление СК России по Вологодской области проводит проверку по установленному факту конфликта между сотрудником территориального подразделения Росгвардии и 14-летним подростком в Вологде, сообщило следственное управление СК России по региону.

"В СМИ размещена информация о том, что вечером 23 мая местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил на улице несовершеннолетнего, который был в последующем госпитализирован с тяжелыми травмами. В ходе организованной следственными органами СУ СК России процессуальной проверки по изложенным сведениям было установлено, что сотрудник территориального подразделения Росгвардии, находясь не при исполнении служебных обязанностей, во дворе одного из домов Вологды применил физическую силу к 14-летнему подростку", - говорится в сообщении.

По данным следствия, по мнению росгвардейца, так он намеревался пресечь нарушение закона со стороны группы молодых людей.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести причиненного вреда здоровью, а также механизма получения телесных повреждений. Опрашиваются лица, владеющие информацией по существу проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.