Погибли большинство гепардов, родившихся по программе восстановления популяции в Индии

По информации The Indian Express, животные могли умереть из-за обезвоживания

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая. /ТАСС/. Трое из четверых детенышей гепарда, рожденных в Индии в рамках программы по восстановлению популяции этого вида кошачьих, умерли в течение трех дней на фоне жаркой погоды. Об этом в четверг сообщила газета The Indian Express.

В марте самка намибийского гепарда Джвала, привезенная в Индию в рамках госпрограммы, родила четырех котят. Это стало первым для страны случаем рождения гепардов в неволе с 1952 года.

Первый детеныш умер 23 мая, несмотря на старания ветеринаров. Специалисты поначалу посчитали причиной смерти общую слабость и проигрыш в конкуренции за еду. Однако несмотря на постоянный присмотр за оставшимися детенышами и дополнительное питание для Джвалы, котята сильно ослабли на фоне жаркой погоды с температурами до 46-47 градусов.

"Состояние двоих детенышей было крайне тяжелым, несмотря на все попытки, спасти их не удалось. Выживший котенок находится в ветлечебнице в населенном пункте Палпур под пристальным присмотром", - приводит газета слова представителя департамента лесного хозяйства штата.

Предположительно, гепарды умерли из-за обезвоживания. С учетом трех погибших детенышей за все время с начала реализации программы восстановления популяции погибло шесть гепардов.

Верховный суд Индии заинтересовался ситуацией и постановил расселить оставшихся гепардов, предположив, что хищникам может не хватать пропитания в пределах одного штата.

О проекте "Гепард"

С сентября 2022 года Индия реализует программу возрождения популяции гепардов. Первыми в республику из Намибии были доставлены восемь таких хищников. В январе было объявлено о договоренности с ЮАР о передаче Индии более 100 гепардов в течение ближайших 8-10 лет.

Ранее азиатский подвид гепарда встречался по всему Ближнему Востоку и в Индостане. Однако сейчас осталось лишь несколько особей в Иране. В Индии эти животные были официально признаны полностью исчезнувшими в 1952 году.