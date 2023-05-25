Причиной пожара в четырех домах в Архангельске стали неосторожные действия детей

Площадь возгорания составила почти 1 тыс. кв. м

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Причиной пожара в четырех домах на улице Свободы в центре Архангельска стали неосторожные действия детей, сообщает в четверг пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

"В ходе работы следственно-оперативной группы были установлены несколько несовершеннолетних, от неосторожных действий которых произошло возгорание. Они вместе с родителями опрошены. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, по их окончании будет принято соответствующее процессуальное решение", - указано в сообщении.

Сообщение о пожаре в нежилом доме по улице Свободы, 57/1, поступило 24 мая в 14:05 мск, затем огонь распространился еще на три дома. Также создалась угроза еще трем жилым домам - всему кварталу - но распространение огня удалось остановить. Пожару был присвоен третий - максимальный для Архангельска - ранг сложности. На месте были сосредоточены силы и средства всех подразделений Архангельского пожарно-спасательного гарнизона. Общая площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м.

Кроме того, полицейские установили причастных к возгоранию деревянного нежилого дома на проспекте Советских Космонавтов в Архангельске, которое произошло 22 мая. Ими также оказались подростки в возрасте 13-14 лет. По имеющейся информации, играя в заброшенном строении, они подожгли бесхозные вещи.