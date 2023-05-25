Во Франции расследуют диверсию на новейшем "киберфрегате"

По информации издания Le Télégramme, инспекторы обнаружили, что многие кабели на корабле обрезаны, по их мнению, это было сделано умышленно

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Военная прокуратура Ренна на северо-западе Франции расследует потенциальную диверсию, совершенную на строящемся "фрегате обороны и вмешательства" (FDI) "Адмирал Ронарш". Об этом сообщает в четверг интернет-издание Le Télégramme.

"После того как на одном из наших кораблей были выявлены факты злоумышленных действий, мы немедленно подали жалобу. В настоящее время проводится расследование, и мы надеемся, что оно прольет свет на эти действия. Мы также усилили меры безопасности на нашей верфи", - говорится в заявлении компании Naval Group, которая отвечает за сборку корабля.

По информации издания, инспекторы обнаружили несколько недель назад, что многие кабели на корабле обрезаны, по их мнению, это было сделано умышленно. После жалобы Naval Group было начато расследование в связи с "уничтожением имущества с целью нанести ущерб коренным интересам нации". Подробности о ходе расследования в прокуратуре не раскрывают.

Как уточняет издание, если факт диверсии подтвердится, ответственным может грозить до 15 лет тюрьмы и штраф до €225 тыс. Если же преступление было совершено в интересах другой страны, то максимальное наказание увеличивается до 20 лет тюрьмы и €300 тыс. штрафа.

"Адмирал Ронарш" с января стоит в сухом доке на верфи в Лорьяне, где продолжается его сборка. Это первый из пяти кораблей данного типа, которые планируется начать принимать на вооружение в 2024 году вместо фрегатов типа "Лафайет". В СМИ за новыми кораблями закрепилось альтернативное название "киберфрегаты", поскольку, согласно заявлению Министерства вооруженных сил Франции, это "первые французские фрегаты, изначально защищенные от киберугроз", обладающие собственным центром обработки данных.

Ранее об аналогичном инциденте на верфи в Великобритании сообщала газета The Guardian со ссылкой на оборонную корпорацию BAE Systems. По ее данным, на борту противолодочного фрегата HMS Glasgow оказались повреждены несколько десятков кабелей, что было обнаружено в середине мая. В то же время, по данным британского онлайн-издания UK Defence Journal, речь идет о более чем 60 кабелях, предназначенных в том числе для обмена данными между различными системами, оборудованием фрегата и его экипажем.