В ЛНР из-за непогоды прекратили подачу воды в несколько городов и поселков

Без воды остались город Ровеньки, поселки Володарск, Луначарского, Нагорный, Павловка, Медвежанка, Ленинский и другие населенные пункты

ЛУГАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Подача воды в несколько городов и поселков ЛНР прекращена из-за аварий в системе энергоснабжения, которые вызвали проливные дожди с порывами ветра. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Из-за аварий на системе энергоснабжения в связи с погодными условиями ограничена и полностью прекращена подача воды в ряд населенных пунктов ЛНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.

Из-за грозы, прошедшей в регионе в четверг днем, произошло аварийное отключение от электроснабжения насосной станции "Нагорная", вследствие чего прекращена подача воды в город Ровеньки, а также поселки Володарск, Луначарского, Нагорный, Павловка, Медвежанка и Ленинский Свердловского района.

Кроме того, в результате аварийного обесточивания водозаборов и насосных станций Алчевского управления компании "Лугансквода" прекращена подача воды в населенные пункты Славяносербск, Зимогорье, Красный Лиман, Смелое, Долгое, Степовое, Лозовский, Лотиково и Родаково. Сокращена на 40% подача воды в Алчевск и Перевальск. "Водоснабжение планируется восстановить после подачи электроэнергии на насосные станции с необходимым напряжением и полной опрессовкой магистральных водоводов по всем направлениям", - указали в правительстве региона.

Обильный дождь прошел в республике днем 25 мая. Из-за осадков есть подтопления в Каменнобродском и Жовтневом районах Луганска. В Каменнобродском районе города в частном секторе сильный ветер повалил деревья, местами оборваны провода.