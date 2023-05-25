25 мая, 15:21

В Свердловской области пять посетителей ресторана заразились кишечной инфекцией

В связи с инцидентом ресторан японской кухни "Хотей" в городе Тавде закрыли

ТАСС, 25 мая. Ирбитский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование после выявления случая заражения острой кишечной инфекцией, произошедшего среди клиентов ресторана японской кухни в городе Тавде. Об этом в четверг говорится в сообщении в официальном Telegram-канале управления Роспотребнадзора по региону.

"Ирбитский отдел управления Роспотребнадзора расследует случай заболевания острой кишечной инфекцией среди клиентов ресторана японской кухни "Хотей" в Тавде. На данный момент зарегистрировано пять пострадавших", - сказано в сообщении.

Уточняется, что эпидемиологи проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в заведении. Для проведения лабораторных исследований отбираются пробы пищи, сырья, воды, смывы, материал от персонала.

По данным управления, ресторан закрыт. Ситуация находится на контроле. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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