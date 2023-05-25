25 мая, 15:15,
обновлено 25 мая, 15:43
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено 10 ракет

ДОНЕЦК, 25 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли огонь по Горловке из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет. Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Согласно данным, размещенным в Telegram-канале представительства, украинские военные обстреляли Горловку в 18:00 мск.

Как сообщил мэр города Иван Приходько, число пострадавших в результате обстрела достигло семи. 

"Количество раненых обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) мирных жителей Горловки возросло до семи", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Приходько сообщал о двоих пострадавших детях. 

Теги:
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