В Японии из-за остающегося на свободе преступника, убившего троих, эвакуировали 60 человек

Мотивы злоумышленника пока не установлены

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Около 60 жителей города Накано (Нагано) эвакуированы из-за преступника, который убил трех человек и до сих пор остается на свободе. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Изначально в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина ранил женщину ножом. После этого он забаррикадировался в здании и открыл огонь по прибывшим сотрудникам правоохранительных органов. Пострадавшие были госпитализированы, однако врачам не удалось спасти их.

Еще один человек был ранен, но его до сих пор не удалось госпитализировать, поскольку врачи не могут подойти к нему из-за вооруженного ружьем преступника, который до сих пор остается на свободе.

Жителей района происшествия просят не выходить на улицу, при этом около 60 человек эвакуировали в здание расположенной поблизости школы. Спустя несколько часов после того, как преступник забаррикадировался в здании, раздалось несколько выстрелов. В настоящее время полиция пытается установить, есть ли еще люди в помещении.

Мотивы злоумышленника пока не установлены.