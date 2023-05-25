В Первоуральске автомобиль врезался в остановку

Пострадали три человека

ТАСС, 25 мая. Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области проводят проверку по факту столкновения легкового автомобиля с остановочным комплексом в Первоуральске. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека, говорится в сообщении, опубликованном в четверг пресс-службой управления ГИБДД по Свердловской области.

"Сегодня ранним утром в Первоуральске 29-летний нетрезвый водитель Subaru Impreza, двигаясь с опасной скоростью, не справился с управлением и допустил наезд на остановочный комплекс. В результате дорожной аварии, по предварительным данным, пострадал сам водитель и два пассажира. Все доставлены в больницу для обследования медиками", - говорится в сообщении.

Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.