СМИ: воевавшего на стороне Украины наемника из Швеции нашли мертвым в Киеве

По информации газеты Aftonbladet, Даниэль Нюстрём участвовал в боях за Херсон и в Донбассе

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Подданный Швеции Даниэль Нюстрём, год назад отправившийся добровольцем на Украину воевать на ее стороне, найден в Киеве мертвым. Об этом в четверг сообщает газета Aftonbladet.

По словам родственников, за это время 36-летний Нюстрём стал контрактником и собирался приехать в Швецию в отпуск.

По данным шведской полиции, Нюстрём был обнаружен в своей квартире в Киеве в кровати без признаков жизни. Причина смерти пока не известна.

По информации издания, Нюстрём участвовал в боях за Херсон и в Донбассе.