25 мая, 15:41
Военная операция на Украине

СМИ: воевавшего на стороне Украины наемника из Швеции нашли мертвым в Киеве

Jaap Arriens/ Sipa USA via Reuters Connect, архив
© Jaap Arriens/ Sipa USA via Reuters Connect, архив

По информации газеты Aftonbladet, Даниэль Нюстрём участвовал в боях за Херсон и в Донбассе

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Подданный Швеции Даниэль Нюстрём, год назад отправившийся добровольцем на Украину воевать на ее стороне, найден в Киеве мертвым. Об этом в четверг сообщает газета Aftonbladet.

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По словам родственников, за это время 36-летний Нюстрём стал контрактником и собирался приехать в Швецию в отпуск.

По данным шведской полиции, Нюстрём был обнаружен в своей квартире в Киеве в кровати без признаков жизни. Причина смерти пока не известна.

По информации издания, Нюстрём участвовал в боях за Херсон и в Донбассе. 

Теги:
ШвецияУкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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