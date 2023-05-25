25 мая, 15:52,
обновлено 25 мая, 16:01

МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина

Митя Алешковский/ ТАСС
Константин Сонин
© Митя Алешковский/ ТАСС

В базе ведомства статья не уточняется

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина, в отношении которого возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

"Сонин Константин Исаакович, 1972 года рождения, разыскивается по статье УК", - сказано в базе ведомства без уточнения по какой именно статье.

Следователи столичного СК 25 марта возбудили в отношении Сонина уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно в Telegram-канале размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Согласно заключению экспертов, эти публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих.

В настоящее время Сонин находится за пределами России. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация