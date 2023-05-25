Суд оставил без изменений приговор экс-главе брянского департамента сельского хозяйства

Владимира Торикова приговорили к 8,1 года лишения свободы

ТАСС, 25 мая. Приговор осужденному по делу о взятках бывшему директору департамента сельского хозяйства Брянской области Владимиру Торикову оставили без изменения. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Рассмотрев материалы дела, апелляционная инстанция подтвердила, что доводы стороны защиты о переквалификации действий Торикова несостоятельны, а доказательства того, что полученные деньги осужденный использовал исключительно для организации мероприятий, отсутствуют. Учитывая, что существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, влекущих отмену или изменение судебного решения в отношении Торикова не допущено, а также характер и степень общественной опасности совершенных Ториковым особо тяжких преступлений коррупционной направленности против государственной власти и интересов государственной службы, приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитников - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее осужденный подал апелляцию в областной суд, посчитав приговор Советского райсуда Брянска слишком суровым.

Экс-главу департамента сельского хозяйства Брянской области Владимира Торикова признали виновным по п. "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взяток в крупном и особо крупном размерах". Установлено, что с сентября 2019 года по март 2021 года подсудимый за заключение госконтрактов и дополнительных соглашений к ним от представителей трех коммерческих организаций получил взятки на общую сумму 2,5 млн рублей.

Советский районный суд Брянска по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на четыре года.