В Тульской области возбудили дело по факту убийства матерью двухмесячного ребенка

Женщину задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения

ТАСС, 25 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двухмесячного ребенка матерью. 20-летняя женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения, об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Следственным отделом по Зареченскому району Тулы следственного управления СК РФ по Тульской области по факту смерти младенца возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). 20-летняя мать ребенка задержана, с ней проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление объективной картины случившегося. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что 23 мая в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела двухмесячной девочки в квартире одного из домов поселка Ленинский в Тульской области. Установлено, что днем 23 мая задержанная находилась дома вместе со своим ребенком. После неудачных попыток успокоить плачущую дочь, женщина решила закрыть рукой ей нос и рот, перекрыв дыхательные пути. "В результате этих действий малолетняя скончалась на месте происшествия. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила от асфиксии", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что в ходе расследования следователями будет дана юридическая оценка действиям сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.