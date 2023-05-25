Автомобиль врезался в ограду резиденции премьера Британии

Полиция задержала одного человека, улицу Уайтхолл, на которую выходят многие правительственные учреждения, перекрыли

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Автомобиль врезался в четверг в ограду резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Вооруженные полицейские арестовали мужчину на месте по подозрению в нанесении противозаконного ущерба и опасном вождении. Сообщений о каких-то травмах нет. Ведется следствие", - говорится в заявлении лондонской полиции. Отмечается, что ДТП произошло в районе 16:20 (18:20 мск).

На видеозаписи, которую показывает в прямом эфире телеканал Sky News, видно, что серая малолитражка стоит, уткнувшись передним бампером в главные ворота Даунинг-стрит, 10, выходящие на правительственную улицу Уайтхолл. Ее багажник открыт. Кругом ходят вооруженные полицейские. Каких-либо серьезных повреждений металлических ворот не наблюдается.

Также видно, что улица Уайтхолл, на которую выходят многие правительственные учреждения, перекрыта для движения. По информации газеты The Sun, премьер-министр в четверг работает из своей резиденции, где и произошло ДТП. На Даунинг-стрит, 11 также находится резиденция министра финансов.

Даунинг-стрит - это одно из самых охраняемых мест в британской столицы, которое круглосуточно находится под защитой полиции. До 1990 годов любые желающие могли подойти близко к резиденции главы правительства. После того как в 1991 году члены Временной Ирландской республиканской армии выпустили по Даунинг-стрит три минометных снаряда в попытке убить тогдашнего премьер-министра Джона Мейджора, полицейская охрана была усилена, а сама улица закрыта.