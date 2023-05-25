25 мая, 16:33

В Мурманске при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В связи с ЧП проводится доследственная проверка

МУРМАНСК, 25 мая. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре в двухэтажном жилом доме, который загорелся в Мурманске днем в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Поступило сообщение об обнаружении тела местного жителя 1980 года рождения после тушения пожара в квартире, расположенной в доме №45 на улице Пригородной в Мурманске. Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по Мурманской области сообщили, что на улице Пригородной в Мурманске загорелся двухэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 300 кв. м. Открытое горение ликвидировано. 

Теги:
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