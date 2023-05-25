В Ульяновске возбудили дело о мошенничестве при ремонте в детском стационаре больницы

По информации прокуратуры региона, компания "Тандем" представила в учреждение "Ульяновскоблстройзаказчик" акты о приемке выполненных работ с недостоверными сведениями об использованных материалах, в результате было похищено более 2,5 млн рублей

ТАСС, 25 мая. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества при капитальном ремонте помещений в здании детского стационара перинатального центра в Ульяновске. Об этом говорится в четверг в сообщении прокуратуры региона.

"По результатам рассмотрения направленных прокуратурой Ульяновской области материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отмечается в сообщении.

Установлено, что ООО "Тандем" заключило в июне 2021 года государственный контракт на выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту помещений третьего этажа в здании детского стационара городской клинической больницы №1 (перинатальный центр). Компания представила в учреждение "Ульяновскоблстройзаказчик" акты о приемке выполненных работ. При этом документы содержали недостоверные сведения об использованных материалах, в результате было похищено более 2,5 млн рублей.