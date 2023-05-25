Суд в Балашове поместил в спецучреждения детей, повредивших десятки надгробий на кладбище

Ущерб от действий несовершеннолетних составил 1 153 400 рублей

САРАТОВ, 25 мая. /ТАСС/. Двух подростков, повредивших десятки памятников и крестов на сумму более 1 млн рублей на кладбище в Балашове Саратовской области, поместили в специальные учреждения. Такое решение принял Балашовский районный суд, сообщила пресс-служба инстанции в четверг.

"Балашовским районным судом рассмотрены административные исковые заявления МО МВД России "Балашовский" Саратовской области в отношении двух несовершеннолетних, повредивших 53 памятника и 14 крестов на городском кладбище, о помещении в специальные учреждения. Общий ущерб составил 1 153 400 рублей", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку на момент преступления дети не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

Одного ребенка суд постановил поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на два года как лицо, нуждающееся в особых условиях воспитания, обучения и требующее специального педагогического подхода. Отмечается, что подросток характеризуется отрицательно, состоит на учете у врача психиатра, проживает в семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики. Его мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязательств.

Другого несовершеннолетнего отправили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Саратовской области на 20 суток. По информации суда, подросток по месту жительства и месту учебы характеризуется отрицательно, проживает в семье с обоими родителями, подвержен влиянию старших детей.

Как сообщалось ранее, подростки 12 и 13 лет осквернили надгробия на Поворинском кладбище накануне православного праздника Красная горка в апреле. Злоумышленников задержали полицейские. По информации ГУ МВД по региону, тогда дети пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений.