В Петербурге в третий раз за месяц подожгли объект железнодорожной инфраструктуры

Возгорание релейного шкафа произошло на участке Заневский Пост II - Ржевка Октябрьской железной дороги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Возгорание объекта железнодорожной инфраструктуры в четверг зафиксировали в Санкт-Петербурге на участке Заневский Пост II - Ржевка Октябрьской железной дороги (ОЖД). Предварительно установлено, что повреждение релейного шкафа, вмещающего в себя важную аппаратуру систем железнодорожной автоматики, произошло в результате поджога, сообщили журналистам в пресс-службе ОЖД.

"25 мая зафиксировано возгорание релейного шкафа на участке Заневский Пост II - Ржевка Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, по причине поджога", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, это уже третий поджог объектов железнодорожной инфраструктуры в мае. Предыдущий произошел 17 мая, тогда из-за повреждения релейного шкафа произошла задержка трех пригородных поездов. Еще один поджог релейного шкафа произошел утром 4 мая, тогда на время остановились шесть пригородных поездов. В тот же день была зафиксирована попытка поджога еще одного релейного шкафа, но существенных повреждений не было.

Ранее СМИ также сообщали, что в первой половине мая горючую жидкость, газету и лом нашли сотрудники ОЖД у релейного шкафа на железнодорожном перегоне Санкт-Петербург Финляндский - Ланская. Шкаф пытались взломать, но поджечь его не успели. Тогда по подозрению в преступлении был арестован курсант петербургского военного вуза.