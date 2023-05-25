Полиция не считает терактом ДТП у резиденции премьера Британии

Риши Сунак находился в момент инцидента в резиденции

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Полиция Лондона не считает терактом инцидент у резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Лондоне, в ограду которой ранее в четверг врезался легковой автомобиль. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Расследованием инцидента занимаются местные сотрудники полиции в Вестминстере, и он в настоящий момент не расценивается как связанный с терроризмом", - отмечается в заявлении. Движение транспорта по улице Уайтхолл вблизи резиденции возобновлено.

Как было официально подтверждено, премьер-министр находился в момент инцидента в резиденции. Там же работал и министр финансов Джереми Хант. Его квартира находится поблизости от премьерской, на Даунинг-стрит, 11. Вскоре после ДТП автомобиль Сунака в сопровождении мотоциклистов покинул резиденцию через задние ворота, поблизости от плац-парада конной гвардии.

Как ранее сообщила полиция, в результате инцидента, который произошел в 16:20 (18:20 мск), на месте был арестован мужчина "по подозрению в нанесении противозаконного ущерба и опасном вождении". Он находится в заключении, ведется следствие.