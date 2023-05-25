В доме начала XX века в центре Москвы произошел пожар

Площадь возгорания составила 60 кв. м

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Возгорание случилось в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XX века в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в экстренных службах.

"Пожар произошел в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка на Никитском бульваре, 12", - сказал собеседник агентства. "Пожарные на месте, проводится поэтажный обход квартир", - добавил он.

Возгорание произошло на площади 60 кв. м в шестикомнатной квартире на втором этаже. "В настоящее время спасено 9 человек - все взрослые", - заявил собеседник агентства. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, информация о пострадавших не поступала.

В экстренных службах отметили, что на месте находятся наряды ГИБДД, которые занимаются регулировкой дорожного движения. В связи с пожаром перекрыто движение по внутренней стороне Бульварного кольца, уточняется в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Жилой дом для служащих Московской конторы Государственного банка на Никитском бульваре представляет собой семиэтажное здание 1914 года постройки. Оно является объектом культурного наследия, в нем более 100 квартир. Дом получил название "звездный", так как в нем проживают артисты и деятели культуры, среди которых Ингеборга Дапкунайте, Любовь Казарновская, Юрий Башмет.

В 2019 году в этом доме уже был пожар, тогда погибли восемь человек, в том числе двое детей.

В новость внесена правка (21:37) - передается с уточнением периода строительства здания, верно - ХХ века.