В Москве по подозрению в многолетнем насилии над дочерьми задержали житель Калмыкии

Подозреваемый доставлен в подразделение столичного СК, где с ним проводятся следственные действия

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении мужчины, который подозревается в совершении с 2014 года изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении своих дочерей. Мужчина задержан, решается вопрос об аресте, сообщается в четверг в Telegram-канале ГСУ СК России по городу Москве.

Ранее в соцсетях и СМИ сообщалось, что две сестры, жительницы Калмыкии, написали заявление в полицию на своего отца. Они заявили, что мужчина много лет подвергал их сексуальному насилию. Некоторое время назад они переехали из Элисты в Москву и учатся в столичных вузах.

"Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В настоящее время фигурант доставлен в подразделение столичного СК, где с ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2014 года по 2023 год мужчина, находясь в Элисте и Москве, систематически совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении своих дочерей 2000 и 2003 годов рождения. Девочки не рассказывали о домашнем насилии, поскольку мужчина оказывал на них физическое и психологическое давление, избивая и запугивая. По достижению совершеннолетия дочери обратились с заявлением в правоохранительные органы, в котором рассказали о длительном насилии со стороны своего отца.

Уточняется, что формируются документы для назначения ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских и психолого-психиатрических. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским районным судом Москвы об аресте фигуранта дела. Расследование уголовного дела продолжается.