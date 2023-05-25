В ДТП с эвакуатором на Кубани погиб один человек

Еще три человека, в том числе ребенок, пострадали

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Столкновение эвакуатора "Газель" с автомобилем Hyundai Creta на дороге "Дон" в Туапсинском районе вечером в четверг привело к гибели одного человека. Еще трое, в том числе шестилетний ребенок, получили травмы, сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В 19:20 мск на автодороге "Дон" 36-летний водитель эвакуатора "Газель", двигаясь со стороны Краснодара в сторону пгт Джубга, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Creta под управлением водителя 1964 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель легковушки, 6-летняя девочка и женщина 1973 года рождения. 32-летний пассажир корейского авто погиб на месте", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы выясняют причины аварии.