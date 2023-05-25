В Туапсинском районе Кубани зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

Эпицентр землетрясения находился около города Туапсе, очаг залегал на глубине 10 км

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края вечером в четверг, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился возле города Туапсе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сейсмособытие зафиксировали примерно в 22:05 мск, эпицентр располагался в поселке Ольгинка, уточнили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Толчки населением ощущались, жертв и разрушений зданий и сооружений нет. Организована работа оперативных групп. Информация уточняется и стоит на контроле в ведомстве.

По уточненным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, после землетрясения на Кубани поступило 13 обращений от населения.