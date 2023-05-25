25 мая, 20:14

В горном районе Ингушетии в ДТП погибла женщина

Еще четыре человека пострадали

МАГАС, 25 мая. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трое малолетних детей, пострадали и погибла женщина в результате ДТП, произошедшего в горном Джейрахском районе Ингушетии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"В районе поста "Таргим-40" в Джейрахском районе водитель автомобиля "Лада Приора", по предварительным данным, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлическим ограждением дороги. В результате ДТП погибла жительница села Инарки. Еще четверо пассажиров, включая троих малолетних детей, пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. 

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