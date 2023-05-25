В Адыгее продлили штормовое предупреждение из-за ливней и града

Порывы ветра могут достигать 22 м/с

МАЙКОП, 25 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 м/с. Штормовое предупреждение объявлено до воскресенья, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"По данным Северо-Кавказского центра по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), 26 и 27 мая на территории Республики Адыгея сохраняется действие штормового предупреждения - сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС предупреждало о непогоде до конца суток 25 мая.

В связи с этим прогнозируется возникновение происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередачи, падением деревьев, обрушением плохо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения.

Ранее сообщалось со ссылкой на республиканский комитет по делам ГО и ЧС, что один человек пострадал из-за града размером с перепелиное яйцо в предгорье Адыгеи во вторник, непогода нанесла ущерб домовладениям, автомобилям и сельхозкультурам. Власти Майкопского района ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Тимирязевского сельского поселения.