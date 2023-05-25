В Белгородской области украинский БПЛА атаковал административное здание

В здании выбиты окна, повреждены фасад и кровля

ТАСС, 25 мая. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский Белгородской области, в результате повреждения получило административное здание. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание", - написал губернатор.

По его словам, в здании выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы.