25 мая, 20:59
Военная операция на Украине

В Белгородской области украинский БПЛА атаковал административное здание

В здании выбиты окна, повреждены фасад и кровля

ТАСС, 25 мая. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство в поселке Октябрьский Белгородской области, в результате повреждения получило административное здание. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание", - написал губернатор.

По его словам, в здании выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы. 

Теги:
РоссияБрянская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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