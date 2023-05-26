В Краснодарском крае произошло землетрясение

Пострадавших и погибших нет

КРАСНОДАР, 26 мая. Землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера произошло в море в 8 км от Туапсе, толчки ощущались в 13 населенных пунктах региона, поступили 95 обращений от населения, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в четверг.

"В 22:40 25.05.2023 от ФГБУ науки Институт физики Земли им О. Ю. Шмидта поступила информация о том, что на территории МО Туапсинский район, в 8 км южнее от города Туапсе (в море) на глубине 5 км, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 5 баллов (МО Туапсинский район 4-5 баллов, МО г-к. Геленджик 2-3 балла). В ЕДДС Туапсинского района от населения поступило 95 обращений, толчки ощущались в 13 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что пострадавших и погибших нет, объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

Накануне, в четверг, примерно в 22:05 в Туапсинском районе на глубине 5 км были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3 по шкале Рихтера, интенсивностью 4-5 баллов.