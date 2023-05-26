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Военная операция на Украине

Украинские войска за сутки обстреляли населенные пункты ДНР 46 раз

В результате пострадали семь мирных жителей, в том числе двое детей

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 46 раз обстреливали населенные пункты ДНР, выпустив 277 боеприпасов. Об этом сообщило в ночь на пятницу представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, зафиксировано 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм. Удары наносились по Донецку, Александровке, Благодатному, Горловке и Пантелеймоновке. Всего было выпущено 277 боеприпасов.

В результате обстрелов пострадали семь мирных жителей, в том числе двое детей, повреждены три дома. 

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