В Горловке восстановят поврежденный мемориал "Расколотое сердце"

Восстановлением разбитых элементов займется местный житель, повредивший памятник

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Житель Горловки, повредивший мемориал "Расколотое сердце", извинился за содеянное и выразил готовность восстановить его. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Сегодня он записал видеообращение к жителям Горловки, в котором извинился и указал, что совершил данное преступление якобы случайно, но он готов в полной мере восстановить поврежденные элементы Мемориала, чем он, собственно, и начнет заниматься уже с завтрашнего дня", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что местный житель был задержан на месте, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

21 мая Приходько сообщил, что в Горловке вандал повредил памятник жертвам украинских обстрелов.