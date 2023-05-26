Число жертв инцидента с заложниками в Японии достигло четырех

Погибли двое полицейских

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Мужчина, удерживавший на протяжении нескольких часов заложников в японском городе Накано (префектура Нагано), был задержан местными правоохранительными органами. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что мужчину удалось задержать под утро. Отрядам полиции особого назначения не пришлось штурмовать дом, в котором мужчина удерживал заложников, поскольку он сам вышел на улицу, где и был задержан. По последним данным, в общей сложности в результате инцидента погибли четыре человека, включая двух полицейских.

Сообщается, что задержанный оказался сыном главы местного законодательного управления. Одним из заложников была его родная мать, которой в ночь с четверга на пятницу удалось сбежать. Изначально в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина ранил женщину ножом. После этого он забаррикадировался в доме своих родителей и открыл огонь из охотничьей винтовки по прибывшим сотрудникам правоохранительных органов, двое из которых умерли от полученных ран. Позднее в саду дома полиция обнаружила тело пожилой женщины с многочисленными ранами.

О мотивах сына главы местного законодательного собрания не сообщается, полиция допрашивает задержанного.