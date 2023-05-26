26 мая, 00:09,
обновлено 26 мая, 00:51
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В регионе объявлено предупреждение об угрозе с воздуха

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".

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Также сообщается о взрывах в городе Днепр (ранее - Днепропетровск). По словам депутата Верховной рады Украины Максима Бужанского, всего было четыре взрыва.

"Днепр, взрыв. Еще один, еще, еще", - написал он в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В регионе объявлена воздушная тревога.

В новость внесены изменения (03:34 мск) - обновлено, добавлена информация о взрывах в Днепре. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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