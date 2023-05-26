В Якутии два села освободились от воды после паводка

Подтопленными остаются свыше 70 дворовых территорий и взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянки

ЯКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Села Арбын в Намском районе и Мырыла в Чурапчинском районе освободились от воды, остаются подтопленными свыше 70 дворовых территорий и частично взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления МЧС России по Якутии.

"От воды освободились села Арбын и Мырыла. Спасатели продолжают оказывать помощь населению, проводятся берегоукрепительные мероприятия, обустройство автоводосбросов и очистка шлюзов. В населенных пунктах выставлены круглосуточные посты, ведутся активный мониторинг рек и обеспечение безопасности людей на водных объектах", - сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин, слова которого приводятся в сообщении.

На территории региона сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Спасатели МЧС России и службы спасения Якутии продолжают оказывать помощь в населенных пунктах - Чымнайи, Кыйы, Черкех, Боробул Таттинского района, Ситте Кобяйского района, Зырянка и Черский Колымской группы районов. Всего на территории Якутии остаются подтопленными свыше 70 дворовых территорий, а также 30% взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянки.