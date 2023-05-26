26 мая, 00:58
Военная операция на Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

В четырех регионах страны сирены звучат с полуночи

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Зона действия воздушной тревоги в ночь на пятницу распространилась на всю территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.

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С полуночи тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. К 03:02 мск предупреждения начали действовать в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях, а также в Киеве. Примерно за полчаса до этого сирены сработали в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

К 03:48 предупреждения также охватили восемь регионов Западной Украины. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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