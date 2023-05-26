Взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области

Также сообщается о повторных взрывах в Днепре

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве и Киевской области, а также повторно - в городе Днепре (ранее - Днепропетровск). Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что в Днепре было слышно не менее четырех взрывов. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Сейчас на всей территории страны объявлена воздушная тревога.