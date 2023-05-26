26 мая, 01:30
Военная операция на Украине

Взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области

Также сообщается о повторных взрывах в Днепре

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве и Киевской области, а также повторно - в городе Днепре (ранее - Днепропетровск). Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

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Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщал, что в Днепре было слышно не менее четырех взрывов. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Сейчас на всей территории страны объявлена воздушная тревога. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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