26 мая, 02:55,
обновлено 26 мая, 03:22

В Краснодаре произошел взрыв

Эрик Романенко/ ТАСС, архив
© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

Пострадавших нет

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Взрыв был слышен в районе улицы Морская в Краснодаре, зафиксировано повреждение здания, пострадавших предварительно нет, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края в пятницу.

"По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в городе Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морская, 54/2. На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет", - говорится в сообщении.

Как сообщил в свою очередь мэр Краснодара Евгений Наумов, в результате ЧП повреждены офисное здание и жилой дом.

"Нахожусь на улице Морской. Повреждены офисное здание, жилой дом.<…>. Устанавливается причина произошедшего. Прошу жителей соблюдать спокойствие", - написал Наумов в своем Telegram-канале. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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