В Норильске двух чиновников осудили за халатность при сходе лавины

Они получили два года условно

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Двух сотрудников управления имущества администрации Норильска осудили и приговорили к условному лишению свободы за халатность при сходе лавины в 2021 году в Норильске, где погибли люди. Об этом в пятницу сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Приговором суда специалисты отдела муниципального контроля управления имущества администрации Норильска Шамсадов [Араб] и Листровой [Андрей] признаны виновными в совершении вменяемого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, с назначением каждому наказания в виде лишения свободы сроком на два года условно с установлением испытательного срока два года", - говорится в распространенном сообщении.

Четверо сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска - Игорь Вакуленко, Андрей Зеленский, Андрей Кузьмин и Даниел Рафиев были оправданы из-за отсутствия состава преступления.

Сход лавины произошел вечером 8 января 2021 года в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске. В результате ЧП погибла семейная пара и полуторагодовалый ребенок, 14-летний подросток с тяжелыми травмами был госпитализирован.