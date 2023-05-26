В Приангарье сгорел многоквартирный дом

Пострадавших нет

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Многоквартирный дом сгорел в ночь на пятницу в городе Железногорске-Илимском Иркутской области, без жилья остались более 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Деревянный 20-квартирный дом загорелся ночью. Люди эвакуировались, пострадавших нет. В течение ночи продолжалась борьба с огнем. В результате пожара дом был уничтожен на площади 300 кв. м. Жильцы 16 квартир, 31 человек, расселены по родственникам и знакомым. Два человека размещены в реабилитационный центр", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о предоставлении компенсации и жилья погорельцам. Причина возгорания устанавливается.