26 мая, 03:36

В Приангарье сгорел многоквартирный дом

Пострадавших нет

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Многоквартирный дом сгорел в ночь на пятницу в городе Железногорске-Илимском Иркутской области, без жилья остались более 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Деревянный 20-квартирный дом загорелся ночью. Люди эвакуировались, пострадавших нет. В течение ночи продолжалась борьба с огнем. В результате пожара дом был уничтожен на площади 300 кв. м. Жильцы 16 квартир, 31 человек, расселены по родственникам и знакомым. Два человека размещены в реабилитационный центр", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о предоставлении компенсации и жилья погорельцам. Причина возгорания устанавливается. 

Теги:
РоссияИркутская область
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