В Бурятии в одном из фермерских хозяйств выявили бруцеллез

Ветеринарная служба проводит клинический осмотр имеющегося в неблагополучном пункте крупного рогатого скота

УЛАН-УДЭ, 26 мая. /ТАСС/. Специалисты выявили бруцеллез в одном из хозяйств Джидинского района Бурятии, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе государственной ветеринарной службы республики.

"При плановых исследованиях выявлен бруцеллез. Диагноз установлен в отношении 21 головы крупного рогатого скота. Оперативно была собрана противоэпизоотическая комиссия", - говорится в сообщении.

Ветеринарной службой проводится клинический осмотр имеющегося в неблагополучном пункте крупного рогатого скота, установлены дезинфекционные барьеры.

"Согласно ветеринарным правилам, больные животные подлежат убою на специализированных убойных пунктах либо подлежат умерщвлению", - пояснили в пресс-службе.

Последний случай бруцеллеза в Бурятии был зарегистрирован в 2020 году в Тункинском районе.

Бруцеллез - опасное инфекционное заболевание хронического характера для животных и для человека. Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка данного заболевания, подлежат закрытию на карантин.