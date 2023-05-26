Лесной пожар на востоке Казахстана локализовали на площади 3,5 тыс. гектаров

В тушении принимали участие более 800 пожарных

АСТАНА, 26 мая. /ТАСС/. Спасателям удалось локализовать бушующий несколько дней лесной пожар в Абайской области на востоке Казахстана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Лесной пожар на территории области Абай локализован", - говорится в сообщении. Локализации удалось достичь накануне вечером.

В среду пресс-служба МЧС республики информировала, что общая площадь горения составляет около 3,5 тыс. гектаров. В тушении задействованы более 800 человек личного состава, свыше 200 единиц техники, включая 10 вертолетов и пожарный поезд.

22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию казахстанского Государственного лесного природного резервата "Семей орманы". По данным МЧС, в связи с угрозой распространения пожара на рядом расположенные населенные пункты из санатория Березовка и подхоза Березовка эвакуировались самостоятельно 277 человек. Они выехали к родственникам. В этих населенных пунктах организовали дежурство сотрудников полиции для предотвращения мародерства.