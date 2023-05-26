26 мая, 03:56

В Приморском крае житель Кузбасса незаконно наловил крабов на 9,4 млн рублей

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного ущерба

КЕМЕРОВО, 26 мая. /ТАСС/. Житель Кемеровской области вылавливал крабов без разрешительных документов в районе острова Русский в Приморском крае. Ущерб составил 9,4 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в объединенном пресс-центре судов региона.

"Военный прокурор 304-й военной прокуратуры гарнизона обратился в Рудничный районный суд города Прокопьевска Кемеровской области с исковым заявлением о взыскании с прокопчанина в бюджет Владивостокского городского округа Приморского края ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации, в размере 9 397 344 рублей", - рассказали в пресс-службе.

Ранее было установлено, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе Уссурийского залива остановили автомобиль, в котором находилось 7 пластиковых ящиков краба камчатского и краба волосатого четырехугольного и 20 мешков с конечностями крабов. Разрешительных документов владелец автомобиля не предоставил, в результате чего ему был выписан штраф на 381 тыс. рублей. Однако причиненный ущерб в размере 9,4 млн рублей не был возмещен, из-за чего прокурор и обратился с иском в суд. 

Теги:
РоссияПриморский крайКемеровская область
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