Под Минском ликвидировали пожар на площади 3,5 тыс. кв. м

Пострадавших нет

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Белоруссии утром ликвидировали крупный пожар в Колодищах на площади 3,5 тыс. кв. м, пострадавших нет. Об этом в пятницу сообщили в МЧС республики.

"Пожар на общей площади 3 500 кв. м в Колодищах ликвидирован в 06:35. Огнем уничтожены складское здание, хранящиеся в нем и на открытой площадке вещества, грузовой автомобиль с прицепом и легковой автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В МЧС проинформировали, что к ликвидации привлекали 27 единиц техники МЧС. Причина происшествия устанавливается, отметили в ведомстве.