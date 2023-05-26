Военный суд в Екатеринбурге рассмотрит дело тюменца, захватившего заложников в магазине

Инцидент произошел 10 марта

ТАСС, 26 мая. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге рассмотрит дело мужчины, который в марте захватил заложников в магазине в Тюмени. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Тюменской области.

"Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Тюмени. <...> Прокуратура области направила уголовное дело в Центральный окружной военный суд в Екатеринбург для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что он обвиняется по п. "г", "ж" ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват в заложники и удержание более двух лиц с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

10 марта 33-летний мужчина, находясь в магазине без конкретных намерений, вооружился с витрины ножом и захватил трех сотрудников. Позднее двум из них удалось выбраться через запасной выход. Захватчик, удерживая одного потерпевшего, стал требовать представителей СМИ в обмен на освобождение заложника, позже он был задержан.