В ДНР сообщили об ударах ВСУ по Донецку

Вооруженные силы Украины выпустили 11 ракет по городу, погиб один человек

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в пятницу утром нанесли удар по Донецку с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Это следует из данных представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <…> Донецка (Калининский район), выпущено шесть ракет из РСЗО", - сообщается в Telegram-канале представительства.

Позднее ВСУ выпустили по Донецку еще пять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР. "Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Донецка (Калининский район), выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.

Калининский район обстреливается повторно, новые взрывы раздаются в районе бульвара Шевченко. Как сообщил корреспондент ТАСС, наблюдается задымление.

Тип РСЗО не уточняется. Как рассказали ТАСС в силовых структурах республики, ПВО сработала над Донецком, один из объектов ВСУ сбит в юго-восточной части города.

По словам мэра Алексея Кулемзина, в результате обстрела погиб один человек. "По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

В силовых структурах региона уточнили корреспонденту ТАСС, что в момент удара в здании находились люди. Там добавили, что в результате обстрела есть раненые, их количество уточняется.

По сведениям Донецкого агентства новостей, под обстрел попали сотрудники СЦКК и журналист.

В новость внесены изменения (09:41 мск) - меняется информация о количестве выпущенных ракет.